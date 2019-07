Pokémon Spada e Scudo: ecco la confezione dell'esclusiva Nintendo Switch Lite

Come ormai ben saprete, Nintendo Switch Mini è ufficiale e, oltre alle tre colorazioni in arrivo il prossimo settembre, arriverà sul mercato anche un'edizione speciale della console con i Pokémon leggendari di Spada e Scudo raffigurati sulla scocca posteriore.

Se nei giorni scorsi era spuntata in rete la sola immagine della console in edizione limitata, ora è possibile vedere anche le foto relative alla confezione che troveremo sugli scaffali di tutti i negozi. Si tratta in questo caso della confezione giapponese e, di conseguenza, non sarà esattamente questa ad arrivare in Europa ma una pressoché identica.

Nel caso non lo sapeste, oltre alle immagini di Zacian e Zamazenta sul retro, questa console presenta anche i tasti frontali di colore azzurro sul lato sinistro e magenta sul lato destro. Va precisato inoltre che, a differenza del tradizionale modello di Switch, la versione Lite non può essere collegata alla TV, ha uno schermo leggermente più piccolo e una batteria più longeva. Sulle nostre pagine potete leggere tutti i dettagli di Switch Lite.

Prima di lasciarvi all'immagine della confezione, vi ricordiamo che la data d'uscita di questa versione della console portatile Nintendo è fissata al prossimo 8 novembre 2019, ovvero qualche giorno prima dell'arrivo di Spada e Scudo nei negozi. Non essendoci il gioco all'interno della confezione, il prezzo sarà di 199 dollari negli Stati Uniti proprio come per le altre colorazioni.