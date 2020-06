Pokemon Spada e Scudo: Copperajah Gigamax gratis da GameStop, ecco come ottenere il codice

Volete ottenere Copperajah Gigamax in Pokemon Spada e Scudo? Allora non vi resta che recarvi in uno dei negozi GameStopZing Italia e richiedere il codice speciale. Cosa state aspettando? Affrettatevi prima che sia troppo tardi.

"Incontra Copperajah Gigamax sulla tua copia di Pokémon Spada e Scudo! Tramite uno speciale Dynacristallo potrai partecipare ad uno speciale Raid Dynamax tutte le volte che vuoi finchè non vinci o fino alla mezzanotte del giorno in cui l'hai usato."

Per usare il codice e ottenere il Dynacristallo vi basterà seguire queste semplici istruzioni:

Avviare Pokémon Spada o Scudo per Nintendo Switch

Aprire il menu con il pulsante X e seleziona Dono Segreto

Spostarsi sulla voce Ricevi un Dono Segreto

Seleziona la voce tramite codice seriale/password per salvare il gioco e collegarti a Internet e inserisci il codice

Attendere mentre avviene il trasferimento del dono e assicurarsi di aver salvato il gioco

I codici saranno disponibili fino al 5 luglio 2020 salvo esaurimento scorte, non è necessario effettuare alcun acquisto per ricevere il codice di Copperajah Gigamax. Ogni persona riceverà un solo codice da riscattare entro il 30 settembre 2020, maggiori dettagli sono disponibili nei punti vendita, per trovare quello più vicino a casa vostra vi basterà andare sul sito di GameStopZing e controllare l'apposita mappa inserendo la vostra città e la provincia, visualizzerete così l'elenco dei negozi aperti nelle vicinanze.