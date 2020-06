Pokémon Spada e Scudo: tutte le creature del DLC Isola Solitaria dell'Armatura

Con l'arrivo dell'espansione chiamata Isola Solitaria dell'Armatura di Pokémon Spada e Scudo non solo sono stati introdotti svariati nuovi Pokémon, ma ne sono tornati anche tanti altri delle precedenti generazioni e richiesti a gran voce dai fan.

Se siete curiosi di scoprire quali sono le creature che possono essere aggiunte al vostro Pokédex visitando l'Isola dell'Armatura, ecco di seguito l'elenco completo:

Pokémon leggendari

Kubfu

Urshifu (disponibile anche in versione Gigamax)

Zarude

Forme di Galar

Slowpoke e le sue due evoluzioni: Slowbro e Slowking

Pokémon Gigamax

Rillaboom

Cinderace

Inteleon

Venusaur

Blastoise

Vecchi Pokémon

Amoongus

Azumarill

Azurill

Blissey

Bouffalant

Chansey

Dedenne

Dragalge

Druddigon

Emolga

Exeggcute

Exeggcutor

Exploud

Fletchinder

Fletchling

Foongus

Golduck

Happiny

Horsea

Kangashkan

Kingdra

Krokorok

Krookodile

Larvesta

Loudred

Luxio

Luxray

Lycanroc

Magnemite

Magneton

Magnezone

Marill

Mienfoo

Mienshao

Politoed

Poliwag

Poliwhirl

Poliwrath

Psyduck

Rockruff

Sandile

Scizor

Scyther

Seadra

Shinx

Skarmory

Skrelp

Starmie

Staryu

Talonflame

Tangela

Tangrowth

Tauros

Tentacool

Tentacruel

Volcarona

Whismur

Zoroark

Zorua

Va precisato chesono disponibili solo nella versione Scudo, invecesi trovano solo in Spada. Proprio come nell'edizione base del gioco, quindi, anche nei DLC esistono dei Pokémon esclusivi.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la guida su come accedere all'Isola dell'Armatura Solitaria in Pokémon Spada e Scudo, DLC che non richiede di aver concluso la storia principale per essere giocato. Non dimenticate di dare un'occhiata anche all'anteprima di Cydonia sulle novità dell'Isola dell'Armatura Solitaria di Pokémon Spada e Scudo.