Pokemon Spada e Scudo: Cydonia risponde alle domande sui DLC

Il 9 gennaio si è rivelata una data molto importante per Pokémon Spada e Scudo: durante un Pokémon Direct, Nintendo e Game Freak hanno delineato il futuro della coppia di giochi ambientata nella regione di Galar, che appare decisamente roseo.

Durante la trasmissione è infatti stato annunciato il Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo, che accompagnerà gli allenatori nelle due nuove avventure intitolate Isola Solitaria dell'Armatura, in uscita entro la fine di giugno, e Terre Innevate della Corona, prevista invece per l'autunno di quest'anno. Aggiungeranno nuove aree esplorabili grandi quanto le Terre Selvagge di Galar, introdurranno nuove creature, alcune delle quali Leggendarie, e nuove forme Gigamax, e vedranno il ritorno di ben 200 Pokémon delle passate generazioni, inizialmente scartati da Spada e Scudo.

Le novità sono molteplici e non si fermano certamente a quelle sopraelencate: per questo motivo, ieri 10 gennaio Cydonia e Chiara sono intervenuti sul canale Twitch di Everyeye per una lunga sessione Q&A, durante la quale hanno risposto a tutte le domande degli utenti di Everyeye in merito al Pass al Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo? Avete perso l'appuntamento? Niente paura, potete rimediare grazie alla replica allegata in cima a questa notizia. Buona visione!