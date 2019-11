Pokémon Spada e Scudo: Cydonia ci spiega come creare una build competitiva

Se ci seguite costantemente, allora sapete bene che per la copertura di Pokémon Spada e Scudo ci siamo avvalsi della collaborazione di Cydonia, uno dei massimi esperti italiani sull'argomento.

Dopo aver partecipato a varie trasmissioni ed approfondimenti, e aver firmato la recensione di Pokémon Spada e Scudo, Cydonia è tornato sul canale Twitch di Everyeye per un lungo approfondimento sulla dimensione competitiva e il post game della nuova coppia di giochi dedicati ai mostriciattoli. Cydonia ne ha anche approfittato per fornire i suoi consigli per la messa a punto di una build altamente competitiva in grado di non temere rivali. Se vi siete persi la trasmissione, non temete: in cima a questa notizia trovate la replica integrale! Buona visione.

Pokémon Spada e Scudo, intanto, nonostante le critiche piovute prima del lancio sta facendo registrare dei risultati record, con oltre 6 milioni di copie vendute in una sola settimana. Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate numerose guide per affrontare al meglio il viaggio della regione di Galar, tra cui "Tutti i Pokemon Gigamax e come ottenerli", "Come catturare tutti i Pokémon Leggendari" e "Come ottenere tutti gli starter in una partita".