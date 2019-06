Pokemon Spada e Scudo: data di uscita, gameplay e Dynamax, tutte le novità in un video

Quella di The Pokémon Company è stata una mossa decisamente sorprendente: Pokémon Spada e Scudo sono stati mostrati prima del calcio d’inizio dell’E3 2019 e con tutta probabilità Nintendo non presenterà altro durante il suo Direct dedicato all’evento losangelino.

Il format ci ha regalato diversi spunti su cui poter discutere: il combat system, il mondo di gioco, i pokémon leggendari e la data d’uscita ufficiale. Nel caso in cui vi foste persi la diretta, ecco un recap con tutte le informazioni più succulente.

Stando a quanto riportato da un utente di twitter inoltre, potrebbe essere trapelata la data del prossimo Pokémon Direct, in cui Nintendo e The Pokémon Company potrebbero svelare ulteriori informazioni sull'attesissimo gioco, per prepararci al meglio all'uscita, prevista per il 15 novembre, un mese che per i portafogli dei giocatori sarà particolarmente duro.

Non si tratta però dell'ultima novità in ambito Pokémon: chi giocasse su Pokémon GO ad esempio, sappia che l'app di Niantic è più viva che mai grazie alla Settimana dell'Avventura e all'arrivo del nuovo community event.

Ce n'è per tutti i gusti insomma. Date un'occhiata al video per credere.