Pokémon Spada/Scudo e Death Stranding sono i giochi più venduti in Giappone a novembre

La redazione di Famitsu ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in Giappone nel corso del mese di novembre, che è stata dominata in maniera schiacciante da Pokémon Spada e Scudo.

Nel suo mese di lancio, la nuova coppia di giochi con protagoniste le creature più celebri del pianeta ha venduto un impressionante totale di 2,37 milioni di copie, di cui 1.74 milioni in formato fisico e 629 mila in digitale. Segue, molto distanziato, Death Stranding con 345 mila copie (235 mila fisiche, 109 mila digitali). Il podio è chiuso da un'altra esclusiva per Nintendo Switch, ovvero Luigi's Mansion 3, che a novembre ha piazzato 331 mila copie (258 mila fisiche, 72 mila digitali). Ecco a voi la classifica dei giochi più venduti a novembre 2019 in Giappone:

[NSW] Pokemon Spada/Scudo – 2,376,720 (1,747,084 fisiche, 629,636 digitali) [PS4] Death Stranding – 345,186 (235,811 fisiche, 109,375 digitali) [NSW] Luigi’s Mansion 3 – 331,519 (258,919 fisiche, 72,600 digitali) [PS4] Persona 5 Royal – 292,690 (232,217 fisiche, 60,473 digitali) [NSW] Ring Fit Adventure – 157,539 (157,539 fisiche, N/A digitali) [PS4] Call of Duty: Modern Warfare – 97,137 (69,681 fisiche, 27,456 digitali) [NSW] Fortnite Darkfire Bundle – 77,215 (13,718 fisiche, 63,497 digitali) [NSW] Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 – 55,379 (51,582 fisiche, 3,797 digitali) [NSW] Romancing SaGa 3 – 53,288 (N/A fisiche, 53,288 digitali) [PS4] Star Wars Jedi: Fallen Order – 53,218 (37,082 fisiche, 16,136 digitali) [PS4] Romancing SaGa 3 – 43,769 (N/A fisiche, 43,769 digitali) [NSW] Minecraft – 41,244 (32,228 fisiche, 9,016 digitali) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 39,922 (28,503 fisiche, 11,419 digitali) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 38,608 (29,029 fisiche, 9,579 digitali) [PS4] Need for Speed: Heat – 37,612 (27,548 fisiche, 10,064 digitali) [PS4] The Last of Us Remastered – 29,216 (1,709 fisiche, 27,417 digitali) [NSW] Super Mario Maker 2 – 27,486 (23,508 fisiche, 3,978 digitali) [NSW] Dragon Quest XI S – 27,413 (22,722 fisiche, 4,691 digitali) [PS4] Monster Hunter World: Iceborne – 25,252 (2,162 fisiche, 23,090 digitali) [NSW] Groove Coaster: Wai Wai Party!!!! – 24,319 (N/A fisiche, 24,319 digitali)

Quali giochi avete acquistato a novembre? Segnaliamo che Pokémon Spada e Scudo hanno dominato anche la settimana pre-natalizia , raggiungendo così quota 2,74 milioni di copie in Giappone, con un rapporto di 3:2 in favore di Spada