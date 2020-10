Pokemon Spada e Scudo: dettagli sulle Avventure Dynamax delle Terre Innevate della Corona

Nel corso dell'ultimo episodio di Pokenchi sono state svelate nuove interessanti informazioni sulle Avventure Dynamax, una delle principali novità della seconda espansione di Pokémon Spada e Scudo: Le Terre Innevate della Corona

Per chi non lo sapesse, nelle Avventure Dynamax quattro giocatori sono chiamati a fare squadra per esplorare una tana di Pokémon dove si aggirano dei Pokémon Dynamax. L'Avventura può essere affrontata prendendo in prestito dei Pokémon in sostituzione delle normali squadre. Una volta incontrato il Pokémon Dynamax è possibile combatterlo in un Raid Dynamax, e in caso di vittoria può essere catturato da uno dei membri della squadra e sostituito a quello che aveva già. In caso di sconfitta, tutti gli allenatori vengono espulsi dalla tana.

Ebbene, dal varietà giapponese Pokenchi sono emersi altri importanti dettagli. Era già noto che nelle profondità di una tana si cela anche un Pokémon Leggendario, e adesso è stato svelato che quest'ultimo non apparirà prima di aver sconfitto ben tre Pokémon Dynamax. I danni ricevuti negli scontri non vengono ripristinati, per cui i Punti Potenza e i Punti Salute continuano a diminuire durante il viaggio nella tana. Tuttavia, gli allenatori troveranno sul loro cammino dei personaggi e dei frutti in grado di ripristinarli. Dopo tanti sforzi, inoltre, la cattura del Pokémon Leggendario è garantita, ma è possibile catturarne solamente uno.

Per altri dettagli sull'espansione di Pokémon Spada e Scudo vi invitiamo a leggere la nostra anteprima de Le Terre Innevate della Corona. L'uscita è prevista per il 23 ottobre.