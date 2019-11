Pokémon Spada e Scudo e creature più forti nelle Terre Selvagge: dettagli sulla cattura

L'universo di Pokémon Spada e Pokémon Scudo consentirà ai giocatori di partire all'esplorazione delle Terre Selvagge, area all'interno della quale sarà possibile imbattersi, oltre a creature di più basso livello, anche in Pokémon particolarmente forti.

Al loro primo arrivo nella zona, infatti, gli aspiranti Maestri di Pokémon potranno avvistare anche creature di dieci o quindici livelli in più rispetto a quello dei membri della propria squadra. Queste ultime tendenzialmente si aggirano libere e visibili nel mondo di gioco e possono essere sfidate dai giocatori particolarmente coraggiosi. Gli utenti particolarmente abili potrebbero anche riuscire a sconfiggerle, ottenendo molti punti esperienza, tuttavia, non sempre sarà immediatamente possibile catturare questi "very strong Pokémon/Pokémon molto forti": all'atto di lanciare la propria fedele PokéBall, gli allenatori saranno infatti informati che la creatura non si lascerà catturare.



Per poter far entrare una tale creatura nel proprio team, gli Allenatori dovranno infatti essere in possesso di un determinato numero di medaglie. Una volta soddisfatto il requisito, i giocatori potranno fare ritorno alle Terre Selvagge per sfidare nuovamente il Pokémon. Questi "Pokémon molto forti" tendono a riapparire piuttosto rapidamente ed i giocatori potranno dunque avere più chance per affrontarli nelle Terre Selvagge.



Per maggiori informazioni sulle meccaniche inserite da Game Freak in questi nuovi capitoli, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile le nostre videorecensione e recensione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, a cura di Francesco "Cydonia" Cilurzo.