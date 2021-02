Pokémon Spada e Scudo: dieci oggetti gratis pronti per il download

The Pokémon Company regala ai giocatori di Pokémon Spada e Scudo alcuni oggetti speciali come ricompensa per il milione di Cramorant sconfitti durante l'evento Cramorant Max Raid svoltosi a inizio febbraio.

Gli strumenti che i giocatori riceveranno come ricompensa, dieci in totale, sono i seguenti:

1 Tossicsfera

1 Fiammosfera

1 Elettropalla

1 Tappo di bottiglia d'oro

3 Tappi di bottliglia

3 Trittiperle

Nello specifico i primi tre oggetti si rivelano molto utili in battaglia, i tappi di bottiglia si rivelano preziosi per l'allenamento della nostra squadra Pokémon alla Torre Lotta di Goalwick, e le Trittiperle possono essere rivendute nei negozi ad un prezzo molto elevato. Per riscattare tutti gli strumenti è necessario ricorrere alla funzione Dono segreto disponibile nel menù principale del gioco, per poi ottenerli collegandosi ad Internet. Sarà possibile riscattare le ricompense entro il pomeriggio del 28 febbraio.

Nel corso del 2020 gli ultimi esponenti della storica serie Nintendo ha ricevuto due corposi contenuti scaricabili: la prima espansione, L'Isola Solitaria dell'Armatura (tutti i dettagli nella recensione de L'Isola Solitaria dell'Armatura), è disponibile dal 17 giugno, mentre la seconda espansione, Le Terre Innevate della Corona (potete scoprire tutto nella recensione de Le Terre Innevate della Corona), è arrivata il 23 ottobre. Se ancora non avete giocato i titoli dell'ottava generazione di Pokémon, la recensione di Pokémon Spada e Scudo vi aiuterà ad approfondire le vostre conoscenze.