Pokemon Spada e Scudo: quali sono le differenze tra i due giochi?

Pokémon Spada e Pokémon Scudo introducono l'ottava generazione del brand Pokémon con l'ormai collaudato genere del gioco di ruolo in terza persona. Entrambi i giochi sono ambientati sull'isola inedita di Galar, che ospita creature mai viste prima d'ora. Ma quali sono questi nuovi Pokémon?

Una lista che comprenda tutti i Pokémon presenti nei due giochi gemelli risulterebbe eccessivamente lunga, per cui ci limiteremo a proporvi qui sotto un breve elenco con le creaturine che potrete incontrare in Spada che in Scudo, compreso il loro numero e il tipo. Alcuni Pokémon, infatti, esistono solo in una delle due versioni del gioco.

Pokémon Spada Esclusivi

#083 Farfhetch’d [Lotta] – versione Galar (necessario per avere Sirfetch’d)

#273 Seedot [Erba]

#274 Nuzleaf [Erba – Buio]

#275 Shiftry [Erba – Buio]

#303 Mawile [Acciaio – Folletto]

#338 Solrock [Roccia – Psico]

#550 Basculin (con strisce blu) [Acqua]

#554 Darumaka [Ghiccio]

#555 Darmanitan [Ghiaccio]

#560 Scraggy [Buio – Lotta]

#561 Scrafty [Buio – Lotta]

#574 Gothita [Psico]

#575 Gothotita [Psico]

#576 Gothitelle [Psico]

#627 Rufflet [Normale – Volante]

#628 Braviary [Normale – Volante]

#633 Deino [Buio – Drago]

#634 Zweilous [Buio – Drago]

#635 Hydreigon [Buio – Drago]

#684 Swirlix [Folletto]

#685 Slurpuff [Folletto]

#766 Passimian [Lotta]

#776 Turtonator [Fuoco – Drago]

#782 Jangmo-o [Drago]

#783 Hakamo-o [Drago – Lotta]

#784 Kommo-o [Drago – Lotta]

#865 Sirfetch’d [Lotta]

#874 Stonjourner [Roccia]

#876 Indeedee (Maschio) [Psico – Normale]

#888 Zacian [Folletto]

Pokémon Scudo Esclusivi

#077 Ponyta (Forma di Galar) [Psico]

#078 Rapidash (Forma di Galar) [Psico – Folletto]

#222 Corsola (Forma di Galar) [Spettro]

#246 Larvitar [Roccia – Terra]

#247 Pupitar [Roccia – Terra]

#248 Tyranitar [Roccia – Buio]

#270 Lotad [Acqua – Erba]

#271 Lombre [Acqua – Erba]

#272 Ludicolo [Acqua – Erba]

#302 Sableye [Buio – Spettro]

#337 Lunatone [Roccia – Psico]

#453 Croagunk [Veleno – Lotta]

#454 Toxicroak [Veleno – Lotta]

#550 Basculin (con strisce blu) [Acqua]

#577 Solosis [Psico]

#578 Duosion [Psico]

#579 Reuniclus [Psico]

#629 Vullaby [Buio – Volante]

#630 Mandibuzz [Buio – Volante]

#682 Spritzee [Folletto]

#683 Aromatisse [Folletto]

#704 Goomy [Drago]

#705 Sliggoo [Drago]

#706 Goodra [Drago]

#765 Oranguru [Normale – Psico]

#780 Drampa [Normale – Drago]

#864 Cursola [Spettro]

#875 Eiscue [Ghiaccio]

#876 Indeedee (Femmina) [Psico – Normale]

#889 Zamazenta [Lotta]

Il numero totale di Pokémon presenti in Spada e Scudo è pari a 569, contando tutte le evoluzioni, le forme di Galar ed altre eventuali evoluzioni come le forme Dynamax. Ci sono altri Pokémon dalle caratteristiche uniche, come Meowstic, che è possibile trovare in Spada come maschio e in Scudo come femmina, ma si può evolvere in un Espurr di entrambi i sessi indipendentemente dalla versione del gioco. Stessa cosa succede per Indeedee: anche se la sua versione maschile si trova solo su Pokémon Spada, tramite accoppiamento è possibile ottenere il Pokémon del sesso voluto in entrambi i giochi.