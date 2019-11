Pokemon Spada e Scudo differenze: Pokemon e Capipalestra esclusivi

Quale versione scegliere tra Pokemon Spada e Scudo? Per aiutarvi a prendere questa decisione, vi proponiamo un elenco con tutti i Pokemon e i Capipalestra esclusivi dei due nuovi capitoli della serie in arrivo su Nintendo Switch il 15 novembre.

Come visto nei precedenti capitoli della serie, le differenze sostanziali tra Pokemon Spada e Scudo consistono nelle creature che sono disponibili sono in una o nell'altra versione. In più, per la prima volta, saranno presenti anche dei Capipalestra in esclusiva.

I Pokemon esclusivi di Pokemon Spada

Farfetch'd di Galarian e Sirfetch'd (Lotta)

Mawile (Acciaio/Folletto)

Solrock (Roccia/Psico)

Darumaka di Galarian e Darmanitan di Galarian (Ghiaccio)

Gothita, Gothorita e Gothitelle (Psico)

Rufflet e Braviary (Normale/Volante)

Deino, Zweilous e Hydreigon (Buio/Drago)

Passimian (Lotta)

Turtonator (Fuoco/Drago)

Jangmo-o (Drago), Hakamo-o e Kommo-o (Drago/Lotta)

Flapple (Erba/Drago)

Zacian (Folletto/Acciaio)

I Pokemon esclusivi di Pokemon Scudo

Ponyta di Galarian (Psico) e Rapidash di Galarian (Psico/Folletto)

Galarian Corsola e Cursola (Spettro)

Larvitar, Pupitar (Roccia/Terra) e Tyranitar (Roccia/Buio)

Sableye (Buio/Spettro)

Lunatone (Roccia/Psico)

Solosis, Duosion e Reuniclus (Psico)

Vullaby e Mandibuzz (Buio/Volante)

Goomy, Sliggoo e Goodra (Drago)

Oranguru (Normale/Psico)

Drampa (Normale/Drago)

Appletun (Erba/Drago)

Zamazenta (Lotta/Acciaio)

I Capiplestra esclusivi di Pokemon Spada

Bea (Lotta)

Gordie (Roccia)

I Capipalestra esclusivi di Pokemon Scudo

Allister (Spettro)

Melony (Ghiaccio)

Parlando dei Pokemon in esclusiva, i principali protagonisti sono senza dubbio i leggendari Zacian e Zamazenta, catturabili rispettivamente in Spada e Scudo. Voi avete già deciso quale delle due versioni acquistare? Cosa vi ha spinto a preferire una versione invece dell'altra? Fatecelo sapere nei commenti.

Nell'attesa che i due giochi debuttino su Nintendo Switch il 15 novembre, vi lasciamo con il trailer di lancio di Pokemon Spada e Scudo.