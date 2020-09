Pokemon Spada e Scudo: Direct su Le Terre Innevate della Corona il 29 settembre

The Pokemon Company ha annunciato che il 29 settembre alle 15:00 (ora italiana) andrà in onda un nuovo Direct incentrato su Pokemon Spada e Scudo e più precisamente sull'espansione Le Terre Innevate della Corona.

Gli sviluppatori fanno sapere che: "Le terre innevate della corona, la seconda parte del Pass di espansione di Pokémon Spada e del Pass di espansione di Pokémon Scudo, sarà disponibile a breve! Puoi scoprire le ultime novità su questa nuova avventura nella regione di Galar martedì 29 settembre 2020 alle ore 15:00 (ora italiana). Questa speciale presentazione video mostrerà alcune delle nuove ed entusiasmanti funzioni che troverai in Le terre innevate della corona."

La presentazione andrà in onda sul canale YouTube ufficiale Pokemon italiano e come detto sarà incentrata sul nuovo DLC in arrivo prossimamente, presumibilmente a fine anno, disponibile come parte del Pass Espansione che include anche il pacchetto L'Isola Solitaria dell'Armatura, uscito lo scorso mese di giugno. Con Le Terre Innevate della Corona si chiuderà il supporto post lancio di Pokemon Spada e Scudo, i due titoli della serie sono stati pubblicati alla fine del 2019 riscuotendo enorme successo in tutto il mondo. Su Everyeye.it trovate la recensione del DLC L'Isola Solitaria dell'Armatura di Pokemon Spada e Scudo.