Pokémon Spada e Scudo: disponibili nuovi Raid Gigamax con Alcremie, Lapras e altri Pokémon

Come vi avevamo già accennato nei giorni scorsi, oggi in Pokémon Spada e Scudo è stata modificata la frequenza di apparizione delle creature Gigamax dei Raid Dynamax. Fino a stamattina era facile imbattersi nelle forme Gigamax di creature come Snorlax e Butterfree, ma adesso le carte in tavola sono cambiate.

A partire da oggi 9 gennaio fino agli inizi del mese di febbraio, gli allenatori che vagheranno nelle Terre Selvagge potranno incontrare con maggiore frequenza mostri come:

Alcremie Gigamax in Pokémon Spada e Scudo;

in Pokémon Spada e Scudo; Flapple Gigamax e Coalossal Gigamax in Pokémon Spada;

e in Pokémon Spada; Appletun Gigamax e Lapras Gigamax in Pokémon Scudo.

Ciò, in ogni caso, non significa che non sarà possibile imbattersi in altre creature Gigamax. Molto semplicemente, queste sopra elencate appariranno con maggiore frequenza. Inoltre, potrete accedere ai raid di un'altra versione del gioco semplicemente unendovi alle partite degli amici o di altri allenatori nel sistema Y-Comm.

La giornata di ieri si è rivelata particolarmente ricca, dal momento che Nintendo e Game Freak hanno annunciato il Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo, che fornirà accesso a due nuove avventure - Isola Solitaria dell'Armatura (giugno 2020) e Terre Innevate della Corona (autunno 2020) - con tanti nuovi Pokémon. È inoltre previsto il ritorno di ben 200 creature delle passate generazioni!