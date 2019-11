Pokémon Spada e Scudo ora disponibili: nuovo trailer vi invita a lanciarvi all'avventura!

Giunge finalmente sugli scaffali videoludici di tutto il mondo la nuova coppia di avventura Pokémon: a partire da oggi, venerdì 15 novembre, Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono disponibili su console Nintendo.

Per celebrare l'avvento dell'Ottava Generazione delle creature Game Freak celebri in tutto il globo, la Casa di Kyoto ha scelto di pubblicare un nuovo trailer dedicato. Intitolato "Comincia l'avventura", il filmato offre una breve panoramica su ciò che attende i nuovi allenatori di Pokémon all'interno della Regione di Galar. Tra città e ambienti naturali, lotte Pokémon e lancio di Pokéball, il trailer non manca di lasciare spazio alle nuove creature ai tre starter di Ottava Generazione e, ovviamente, ai due Pokémon leggendari Zacian e Zamazenta! Il filmato, ovviamente, è disponibile direttamente in apertura a questa news: buona visione!



A partire da oggi, i giocatori potranno nuovamente intraprendere la strada per diventare Maestri di Pokémon, in esclusiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Per ogni informazione relativa alla nuova produzione di casa Game Freak, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, a cura di Francesco "Cydonia" Cilurzo. I più curiosi possono inoltre dare uno sguardo alla prima ora di gioco di Pokémon Spada e Scudo.