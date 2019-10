Pokemon Spada e Scudo: "Diventa il Campione" nel nuovo video gameplay

Il canale YouTube di Nintendo Italia e gli autori di Game Freak ci rituffano nel colorato universo di Pokemon Spada e Scudo con un video promozionale che ci accompagnerà fino al lancio di una delle esclusive più attese dagli utenti di Nintendo Switch per questi ultimi mesi del 2019.

Il nuovo filmato propostoci dagli sviluppatori giapponesi ci offre una veloce panoramica sui contenuti che ritroveremo esplorando la regione di Galar. Il titolo del nuovo video, "Diventa il Campione", sprona gli appassionati a darsi da fare per diventare i più forti Allenatori del nuovo videogioco di Pokemon, padroneggiando nel minor tempo possibile le abilità e le funzionalità inedite legate, ad esempio, all'evoluzione Gigamax e all'acquisizione di Pokemon Leggendari come Zacian e Zamazenta.

Prima di lasciarvi in compagnia dell'ultimo video di Pokemon Spada e Scudo, vi ricordiamo che il titolo approderà in esclusiva su Nintendo Switch (e sulla nuovissima Switch Lite) il prossimo 15 novembre. Sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire la conoscenza sui principali aspetti grafici e di gameplay del nuovo kolossal a mondo aperto di Nintendo con la nostra prova di oltre un'ora a Pokemon Spada e Scudo e con lo speciale sull'evoluzione del GDR di Game Freak.