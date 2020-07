Pokémon Spada e Scudo DLC: analizziamo l'endgame del DLC Isola Solitaria dell'Armatura

Partiamo alla scoperta di ciò che ci aspetta al termine del primo contenuto del Pass di Espansione di Pokemon Spada e Scudo, L'Isola Solitaria dell'Armatura, ora disponibile per il download.

Come evidenziato dal nostro Michele Verardi nel suo approfondimento "L'Isola dell'Armatura è un esperimento che valorizza entrambe le identità principali della serie ma nella sua compattezza, tipica da contenuto aggiuntivo, predilige in buona sostanza l'approfondimento delle battaglie tra mostri tascabili e fornisce ai giocatori volenterosi di esplorare l'anima tecnica della produzione un endgame che incontrerà sicuramente le loro esigenze." Per saperne di più vi rimandiamo all'analisi dell'Endgame de L'Isola Solitaria dell'Armatura.

Un pacchetto di espansione destinato a completarsi il prossimo autunno con l'arrivo de Le Terre Innevate della Corona, secondo DLC del Season Pass di Pokemon Spada e Scudo, solo allora sarà possibile valutare nel complesso l'operazione di Game Freak, una novità assoluta dal momento che in passato la compagnia ha sempre affiancato un gioco parallelo ai due episodi principali, anzichè abbracciare la filosofia dei contenuti scaricabili e del Pass Espansione.

Il Pass Pokemon Spada e Scudo è in vendita ora sul Nintendo eShop, l'acquisto darà accesso ad entrambi i DLC scaricabili.