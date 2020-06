Pokémon Spada e Scudo, DLC Isola dell'Armatura: Cydonia su Twitch oggi dalle 15:30

Manca ormai all'uscita del primo DLC di Pokémon Spada e Scudo: il primo tassello del Pass Espansioni è infatti in dirittura di arrivo, con pubblicazione attesa per questa settimana.

L'ultimo trailer pubblicato da Nintendo e Game Freak ha infatti confermato che il contenuto aggiuntivo sarà disponibile a partire da mercoledì 17 giugno. In attesa del lancio, la Redazione di Everyeye ha deciso di dedicare un appuntamento live a tutti gli Allenatori e le Allenatrici che attendono di poter esplorare una nuova area della Regione di Galar. Per questa ragione, nelle giornata di oggi, lunedì 15 giugno, il nostro Franceso "Cydonia" Cilurzo sarà in diretta sul Canale Twitch di Everyeye. L'appuntamento è fissato per le ore 15:30. Ovviamente si discuterà del DLC Isola dell'Armatura: non mancate!



Nell'ambito del Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo, il team di Game Freak introdurrà nei due titoli nuove creature, forme regionali e Gigamax. La Regione di Galar si arricchirà dunque di nuovi Poket Monster, che andranno ad ampliare le fila del Pokédex nelle mani dei giocatori attivi nelle esclusive Nintendo Switch. Il primo DLC, in particolare, vedrà il debutto in Pokémon Spada e Scudo dell'area dell'Isola dell'Armatura. Qui, gli Allenatori potranno ottenere il Pokémon Leggendario Kubfu.