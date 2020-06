Pokémon Spada e Scudo: il DLC L'Isola dell'Armatura offrirà lo scaling dei livelli

La scorsa settimana Nintendo e Game Freak ci hanno permesso di dare un'occhiata in anteprima a Isola Solitaria dell'Armatura, imminente espansione di Pokémon Spada e Scudo.

Sono molteplici i dettagli che abbiamo avuto modo di scoprire, tra cui la presenza della funzionalità di scaling dei livelli dei Pokémon. Ciò significa che i livelli delle creature avversarie nelle nuove aree si adatteranno ai livelli dei Pokémon che compongono il party dell'Allenatore. Il sistema sarà dinamico, e stando a quanto riferito da Demetrius Boggs, Product Marketing Specialist di Nintendo, contemplerà adattamenti fino al livello 100. La presenza di questo meccanismo consentirà agli allenatori di accedere alle aree del DLC non appena metteranno piede nelle Terre Selvagge, in sostanza dopo un paio di ore dall'inizio del gioco. In questo modo, troveranno pane per i loro denti i giocatori di tutti i livelli, sia i novellini, sia gli esperti che si trovano già ampiamente nel post-game.

Se siete curiosi di scoprire altri dettagli sul DLC, che verrà pubblicato il 17 giugno, vi consigliamo di guardare la replica della live con Cydonia (allegata in cima a questa notizia) e di leggere la sua anteprima di Isola Solitaria dell'Armatura.