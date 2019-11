Pokémon Spada e Scudo: nessun DLC con i mostri mancanti e stesso approccio in futuro

La scelta di non non includere tutti i Pokémon nel Pokédex di Galar sta ancora facendo discutere i fan in attesa di Spada e Scudo, nuova coppia di titoli in arrivo il 15 novembre su Nintendo Switch.

Sono moltissimi i giocatori a non aver apprezzato tale decisione, sebbene Game Freak abbia provato a motivarla in più di un'occasione. I creatori hanno spiegato che la scelta è stata intrapresa per garantire l'integrità del sistema di combattimento e anche a causa delle difficoltà che deriverebbero dalla realizzazione di animazioni di qualità e modelli in alta risoluzione per oltre un migliaio di mostriciattoli.

Dopo aver affermato di non aver alcun rimpianto al riguardo, Junichi Masuda ha nuovamente avuto modo di parlare dell'argomento con il sito olandese InsideGamer. Il celebre produttore non solo ha chiarito ancora una vola che i Pokémon mancanti non verranno aggiunti tramite DLC, ma anche che il team di sviluppo si approccerà ai futuri giochi allo stesso modo, optando per Pokédex limitati. "Al momento non abbiamo piani per introdurre i Pokémon mancanti dal Pokédex di Galar. Si tratta di un approccio che vogliamo seguire anche con i futuri giochi dei Pokémon. Fino ad oggi è stato possibile incontrarli tutti quanti, così i giocatori potevano trasferirli da un gioco all'altro usando la Banca Pokémon".

Presto, i giocatori di vecchia data potranno conservare e gestire tutti i Pokémon catturati in passato grazie all'applicazione Pokémon Home, servizio cloud cross-platform in uscita a inizio 2020. Grazie ad esso potranno trasferire in Spada e Scudo tutti i Pokémon previsti dal Pokédex di Galar, e fare lo stesso anche in futuro, trasferendo i mostri inclusi nei Pokédex dei prossimi giochi. "Incoraggiamo le persone a utilizzare Pokémon Home per collezionare i Pokémon dei vecchi giochi. Da lì, avranno la possibilità di trasferirli nei titoli futuri. Pertanto, prendetevi cura dei vostri Pokémon, poiché è possibile che in futuro potrete viaggiare nuovamente con loro".

Riassumendo, i Pokémon assenti in Spada e Scudo potrebbero tornare nei futuri episodi della serie, anche se nessun gioco più offrirà un Pokédex con tutti i Pokémon esistenti.