Pokemon Spada e Scudo: Domande e Risposte con Cydonia, tutto quello che c'è da sapere in un video

Cydonia risponde a tutte le domande su Pokemon Spada e Scudo in una lunga sessione di Q&A trasmessa originariamente su Twitch. Pokemon Starter, nuovi mostri, regione di Galar, gameplay, comparto tecnico e tutto quello che c'è da sapere sulla nuova esclusiva per Nintendo Switch.

Il gioco infatti, come ogni nuova release di un prodotto Pokémon, è uno dei più attesi del panorama videoludico, nonostante sia stato accompagnato da alcune polemiche e proteste da parte di giocatori non troppo soddisfatti dai primi dettagli trapelati.

Come saprete infatti non ci saranno tutti i Pokémon del Pokédex, ed inoltre sembra che 144 mosse dei Pokémon siano state eliminate da Spada e Scudo. Come se non bastasse, in molti hanno accusato gli sviluppatori di aver "riciclato" alcune animazioni ed elementi di gioco, tanto da far diventare virale l'hashtag #GameFreakLied su Twitter.

Ma saranno giustificate tutte queste proteste? Può davvero l'esordio di un capitolo principale della serie su Nintendo Switch deludere così tanti appassionati? Di questo ed altri argomenti abbiamo parlato nella live di ieri a tema Pokémon insieme a Cydonia, che trovate nel video in cima alla news. Dategli un'occhiata!

E se non riuscite ad aspettare l'uscita di domani e volete approfondire sul gioco, sul nostro sito è online anche la nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo.