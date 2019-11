Pokémon Spada e Scudo: domani dalle 16:00, nuovo Late Game con Cydonia

A pochi giorni dal lancio di Pokémon Spada e Scudo, torna il nostro appuntamento con Francesco "Cydonia" Cilurzo, uno dei massimi esperti italiani di Pokemon, con una live che si concentrerà sulle fasi di Late Game.

La trasmissione andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati a iscrivervi per interagire con i nostri ospiti e con la chat, a partire dalle ore 16:00 di domani giovedì 21 novembre. Il focus della diretta sarà incentrato sulle fasi di gioco, in quello che prenderà le sembianze di un vero e proprio Q&A con Cydonia. Sarà quindi possibile analizzare insieme i tanti discussi titoli di Game Freak, Pokémon Spada e Scudo. Per arrivare preparati, potete leggere la recensione di Pokémon Spada e Scudo a cura dello stesso Cydonia.

Nonostante le critiche i nuovi Pokémon Spada e Scudo si sono rivelati un successo clamoroso in Giappone, superando la cifra di 1.3 milioni di copie fisiche vendute, senza contare le copie digitali. Sulle nostre pagine potete trovare una guida su tutte le forme e su tutte le evoluzioni presenti in Pokémon Spada e Scudo