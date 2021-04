Pokémon Spada e Scudo: il codice per ottenere una Dream Ball gratis!

Anche a fronte dei numerosi annunci legati a nuove produzioni Pokémon, non cala l'interesse della community nei confronti di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ultimi capitoli inediti della saga Game Freak.

Anche sul fronte competitivo, l'universo Pokémon è più attivo che mai, con la Pokémon Players 3 Cup che si è svolta solo pochi giorni fa. Nel corso dell'appuntamento, trasmesso in diretta streaming, The Pokémon Company ha offerto al pubblico un piccolo regalo. Tramite la funzionalità Dono Segreto di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, è dunque ora possibile scaricare un omaggio in-game.



Nello specifico, si tratta di una Dream Ball, speciale Poké Ball che consente di catturare con facilità i Pocket Monster addormentati. La promozione, tuttavia, è attiva per un periodo di tempo estremamente limitato. Per usufruirne, è necessario utilizzare il codice entro la giornata odierna, lunedì 12 aprile. Di seguito, vi riportiamo dunque il codice da inserire per poter ottenere l'oggetto in maniera completamente gratuita:

DREAMB1GPC3

Nel frattempo, ricordiamo che sono molte le novità in arrivo per le creature di casa Game Freak e gli appassionati della serie. Vi abbiamo presentato tutti i dettagli nell' anteprima di Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente e nell' anteprima di Leggende Pokémon Arceus , promettente produzione pronta a sovvertire le dinamiche tradizionali della serie.