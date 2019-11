Pokémon Spada e Scudo: c'è chi ha finito il gioco utilizzando solo Wooloo

Sono trascorsi solo pochi giorni dal debutto ufficiale sul mercato di Pokémon Spada e Scudo e, nonostante tutto, c'è già qualcuno che ha deciso di completare l'intera avventura in maniera singolare. Tra questi non possiamo non citare Celvx, che ha utilizzato sempre e solo un Pokémon.

Nel caso in cui vi steste chiedendo quale dei tanti mostriciattoli presenti nel gioco abbia utilizzato per sconfiggere allenatori e Pokémon selvatici, parliamo di Wooloo, il tenero e buffo mostro dall'aspetto simile a quello di una pecora. Intervistato da Polygon, l'utente ha dichiarato di aver scelto proprio questo Pokémon non solo perché è disponibile sin dalle primissime fasi della storia, ma anche perché secondo lui rappresenta la mascotte del gioco.

Fiero dei propri risultati, l'utente ha anche pubblicato su Reddit numerosi dettagli sul suo Pokémon, incluse schermate che ne mostrano le statistiche (il suo Wooloo è al livello 100) e mosse disponibili. In calce alla notizia trovate anche un bizzarro filmato durante il quale è possibile vedere Wooloo buttar giù con estrema facilità un grosso Charizard.

In attesa di scoprire altri utenti che hanno compiuto azioni singolari come quella di Celvx, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come ottenere tutti gli starter di Pokémon Spada e Scudo nella stessa partita.

Sulle nostre pagine potete anche trovare la recensione completa di Pokémon Spada e Scudo a cura di Francesco "Cydonia" Cilurzo, disponibile insieme alla Video Recensione dell'esclusiva Nintendo Switch.

Avete già letto la nostra guida con tutti i consigli per iniziare col piede giusto l'avventura in giro per la regione di Galar di Pokémon Spada e Scudo?