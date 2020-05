Pokemon Spada e Scudo: ecco come ottenere Ponyta di Galar con Dono Segreto

Ponyta di Galar è il nuovo Pokemon in arrivo su Spada e Scudo tramite la funzione Dono Segreto. Fino alle 01:59 di oggi i giocatori hanno potuto scaricare Mr. Mime, mentre da questa notte il nuovo dono sarà proprio Ponyta.

Per riscattare Ponyta di Galar avete tempo fino alle 01:59 di venerdì 5 giugno, il Pokemon in questione sarà equipaggiato con l'abilità Anticipo, inoltre riceverete anche un kit composto da una Level Ball, una Love Ball, una Friend Ball, una Best Ball e una Velox Ball. Ma come fare per riscattare il regalo? Vi basterà cliccare sulla voce Dono Segreto dal menu principale di Pokemon Spada e Scudo e da qui avrete accesso al vostro nuovo Pokemon, Ponyta di Galar, oltre al set di Poke Ball.

Dopo Ponyta sarà la volta di Corsola di Galar (dal 6 al 12 giugno) e Meowth di Galar (dal 13 giugno), vi aggiorneremo tempestivamente non appena i nuovi Pokemon con Dono Segreto saranno disponibili. C'è gran fermento tra la community di Pokemon Spada e Scudo per l'arrivo de L'Isola Solitaria dell'Armatura, il primo DLC del gioco Game Freak in arrivo questa estate, a cui farà seguito un secondo pacchetto scaricabile a fine anno.