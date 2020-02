Pokémon Spada e Scudo: ecco a voi la forma Gigamax di Toxtricity!

Buone notizie per tutti gli allenatori di Pokémon Spada e Pokémon Scudo: Game Freak ha appena svelato la forma Gigamax di Toxtricity, che come tutti i mostri dello stesso genere potrà essere incontrato dai più fortunati nei Raid Dynamax.

Toxtricity Gigamax è di tipo Elettro/Veleno, ed è alto ben 24 metri. Possiede le mosse Punk Rock, Più e Meno. Come una nube temporalesca, accumula elettricità all'interno del suo corpo, e al tempo stesso immagazzina anche una massiccia quantità di veleno. Ogni volta che Toxtricity si muove, un liquido velenoso sgorga dal suo corpo e si riversa sui nemici come una pioggia acida. Durante la lotta, attacca il nemico riversandogli addosso con tutta la sua potenza una massa di elettricità di proporzioni gigantesche che ha accumulato all'interno del suo corpo. Come se non bastasse, il movimento del suo corpo gigantesco comporta uno slancio talmente possente da creare un grosso cratere sul terreno. La sua mossa Gigamax si chiama Gigatoxiscossa, che non si limita a danneggiare i nemici, ma li avvelena o li paralizza.

Potete ammirare Toxtricity Gigamax in azione nelle immagini raccolte nella galleria. Cosa ne pensate di questa nuova creatura Gigamax? Pokémon Spada e Scudo, ricordiamo, sono disponibili esclusivamente su Nintendo Switch. Secondo alcune voci di corridoio, Nintendo starebbe per acquisire Game Freak.