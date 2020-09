Pokemon Spada e Scudo: Le Terre Innevate della Corona, data d'uscita e gameplay dal Direct

In coincidenza dell'ultimo Direct, gli sviluppatori di Game Freak hanno tenuto fede alla parola data a tutti gli appassionati di Pokémon e presentato in video tutte le novità di Le Terre Innevate della Corona, la seconda espansione di Pokemon Spada e Scudo.

I contenuti dell'ultimo DLC legato al Pass Espansioni di Spada e Scudo sono stati illustrati da Tsunekazu Ishihara, presidente e CEO di The Pokémon Company, con un filmato che conferma l'impegno degli autori di Game Freak nel concludere nel migliore dei modi il supporto post-lancio del kolossal su Nintendo Switch.

La seconda area che i giocatori avranno modo di esplorare grazie all'Expansion Pass di Pokemon Spada e Scudo ci condurrà nel regno innevato della Landa Corona, un nuovo gelido con paesaggi argentei, montagne frastagliate scenari imperlati da villaggi in cui vivono delle piccole comunità. Il nostro compito sarà quello di seguire le indicazioni forniteci da Peony, un uomo del posto che ci incaricherà di approntare una spedizione per indagare sulle creature che popolano le lande più remote e inaccessibili di questa regione.

Addentrandoci nelle aree più segrete della Landa Corona, e nelle sue misteriose grotte, avremo l'opportunità di reincontrare molti Pokémon Leggendari delle generazioni passate. Sempre grazie all'espansione Le Terre Innevate della Corona saremo in grado di affrontare il Galarian Star Tournament e diverse Avventure Dynamax.

Il lancio di Pokemon Spada e Scudo: Le Terre Innevate della Corona è previsto per il 23 ottobre, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. In apertura d'articolo trovate il nuovo video approfondimento sul DLC: qualora ve la foste persa, eccovi la nostra recensione de L'Isola Solitaria dell'Armatura, il primo contenuto aggiuntivo del Pass Espansioni di Pokemon Spada e Scudo.