Pokemon Spada e Scudo: esploriamo l'Isola dell'Armatura nel video sul Pass di Espansione

In occasione del Nintendo Direct Mini del 26 marzo, Game Freak ha confezionato un nuovo filmato di gioco di Pokemon Spada e Scudo che anticipa alcune delle sorprese riservate a coloro che esploreranno l'Isola dell'Armatura, una delle nuove aree previste per chi ha acquistato il Pass di Espansione.

L'Isola dell'Armatura sarà il primo dei due scenari accessibili da coloro che hanno acquistato il pacchetto di espansioni di Pokemon Spada e Scudo. Una volta approdati su quest'enorme isola situata in mezzo al mare, i giocatori potranno allenarsi in un nuovo dojo per affinare le proprie abilità nelle lotte Pokémon.

Accedendo alle attività offerte da questo dojo potremo ricevere il Pokémon leggendario Kubfu dal maestro Mustard, per poi affrontare le Torri dei Due Pugni sull'Isola dell'Armatura. Conquistata una delle due torri, Kubfu si evolverà in Urshifu. La prima parte del Pass di Espansione includerà anche nuovi sfondi, effetti e cornici per le card della Lega Pokémo.

Il viaggio verso l'Isola Armatura inizierà a fine giugno per tutti coloro che hanno deciso di acquistare il Pass di Pokemon Spada e Scudo. Date un'occhiata al filmato propostoci da Game Freak e diteci che cosa ne pensate di questo DLC, non prima però di leggere la nostra recensione di Pokemon Spada e Scudo per Switch.