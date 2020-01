Pokémon Spada e Scudo, evento a tempo limitato: Milcery speciale nei Raid Dynamax

Tra le meccaniche caratteristiche presenti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo figurano certamente i Raid Dynamax, all'interno dei quali gli Allenatori hanno modo di incontrare diverse creature.

A partire dalla giornata di oggi, venerdì 31 gennaio, gli aspiranti Maestri di Pokémon potranno imbattersi al loro interno anche in una speciale versione di Milcery. Quest'ultima, se fatta evolvere, offrirà agli Allenatori un Alcremie in grado di gigamaxizzarsi. L'evento, tuttavia, resterà disponibile in-game solamente per un periodo di tempo limitato, che si concluderà in data domenica 16 febbraio, alle ore 23:59 UTC. I giocatori interessati ad aggiungere questo particolare Milcery alla propria squadra dovranno dunque affrettarsi in direzione delle Terre Selvagge di Pokémon Spada e Scudo.



Affrontare e sconfiggere la creatura nei Raid Dynamax durante questo specifico periodo garantirà inoltre ulteriori bonus. Nello specifico, i giocatori potranno ottenere diverse tipologie di bonbon, tra cui Bonbonfiocco e Bonbonstella. Offrendo questi item a Milcery sarà possibile far evolvere il Pokémon in diverse varianti di Alcremie.



In chiusura, vi ricordiamo che Nintendo e Game Freak hanno recentemente annunciato un piano di supporto post lancio per i due nuovi capitoli della serie: sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli sul Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo. Restando in ambito Pokémon, segnaliamo infine che una nuova creatura sarà presentata durante il Pokémon Day 2020.