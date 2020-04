Pokémon Spada e Scudo, l'evento di Pasqua porta i dote tanti Baby Pokémon

Dopo aver svelato una nuova mossa esclusiva del Pokémon Zarude, il team di Game Freak ha reso disponibile un nuovo evento speciale a durata limitata all'interno dei titoli per Nintendo Switch.

Come segnalato dal sempre attentissimo portale Serebii.net, le Terre Selvagge di Pokémon Spada e Pokémon Scudo hanno infatti accolto alcuni cambiamenti. Gli Allenatori che si avventurano al loro interno hanno modo di imbattersi in nuovi Poket Monster da sfidare nell'ambito dei Raid. Per celebrare in-game le festività pasquali, l'evento consentirà agli aspiranti Maestri di Pokémon di incontrare nuove creature, tra le quali spiccano anche un maggior numero di Baby Pokémon. L'evento speciale è attualmente già attivo all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e si protrarrà sino al prossimo mercoledì 15 aprile, ore 23:59 UTC.



Un'occasione sicuramente interessante per gli Allenatori in cerca di piccoli e teneri Pokémon con i quali ampliare la propria squadra e completare il Pokédex. L'evento precede di un paio di mesi la futura pubblicazione da parte di Game Freak della prima sezione del Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo. Quest'ultimo introdurrà una nuova area e nuovi Pokémon: molti dettagli in merito sono stati svelati nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, con un trailer dell'Isola dell'Armatura di Pokémon Spada e Scudo.