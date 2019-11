Pokemon Spada e Scudo: tutte le evoluzioni di Eevee, come catturarle e ottenerle

Eevee è uno dei Pokemon di prima generazione presenti nel Pokedex di Spada e Scudo. In questa mini-guida vi spieghiamo dove catturarlo, e come ottenere tutte le sue evoluzioni: Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon e Sylveon.

Per prima cosa, naturalmente, avrete bisogno di catturare un esemplare di Eevee. Ci sono poi due modi per ottenere le sue evoluzioni: catturarle direttamente allo stato selvatico, oppure far evolvere Eevee con le varie pietre elementali. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Dove catturare Eevee in Pokemon Spada e Scudo

Eevee può essere incontrato allo stato selvatico lungo il Percorso 4, nell'erba alta, sia di giorno che di notte. Non vi resta dunque che esplorare il Percorso 4, cercare Eevee nell'erba alta e catturarlo per aggiungerlo alla vostra squadra.

Dove e come catturare tutte le evoluzioni di Eevee in Pokemon Spada e Scudo

Tutte le evoluzioni di Eevee appaiono come incontri speciali presso il Lago Dragofuria, la stessa location in cui è possibile catturare Ditto in Pokemon Spada e Scudo. Una volta giunti sul luogo, saranno le condizioni climatiche a determinare quale evoluzione di Eevee potete incontrare.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come cambiare il meteo in Pokemon Spada e Scudo. Non vi resta che aggirarvi nei pressi di Lago Dragofuria con le condizioni climatiche favorevoli alla specifica evoluzione di Eevee che state cercando, cambiando la data di sistema della vostra Nintendo Switch in questo modo:

Come catturare Vaporeon : pioggia (impostate la data all'1 ottobre 2020).

: pioggia (impostate la data all'1 ottobre 2020). Come catturare Jolteon : temporale (impostate la data all'1 novembre 2020).

: temporale (impostate la data all'1 novembre 2020). Come catturare Flareon : sole intenso (impostate la data all'1 luglio 2020).

: sole intenso (impostate la data all'1 luglio 2020). Come catturare Leafeon : meteo normale (impostate la data all'1 maggio 2020).

: meteo normale (impostate la data all'1 maggio 2020). Come catturare Glaceon : neve (impostate la data all'1 dicembre 2020).

: neve (impostate la data all'1 dicembre 2020). Come catturare Espeon : nuvoloso (impostate la data all'1 marzo 2020).

: nuvoloso (impostate la data all'1 marzo 2020). Come catturare Umbreon : tempesta di sabbia (impostate la data all'1 aprile 2020).

: tempesta di sabbia (impostate la data all'1 aprile 2020). Come catturare Sylveon: nebbia (impostate la data all'1 giugno 2020).

Come far evolvere Eevee in Pokemon Spada e Scudo

Una volta che il vostro Eevee avrà raggiunto il livello 15, sarà in grado di evolvervi in Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon e Sylveon grazie alle pietre elementali, oppure salendo di livello in determinati condizioni. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Come far evolvere Eevee in Vaporeon : usate la Pietra Acqua.

: usate la Pietra Acqua. Come far evolvere Eevee in Jolteon : usate la Pietra Tuono.

: usate la Pietra Tuono. Come far evolvere Eevee in Flareon : usate le Pietra Fuoco.

: usate le Pietra Fuoco. Come far evolvere Eevee in Leafeon : usate le Pietra Foglia.

: usate le Pietra Foglia. Come far evolvere Eevee in Glaceon : usate la Pietra Ghiaccio.

: usate la Pietra Ghiaccio. Come far evolvere Eevee in Espeon : il vostro Eevee deve avere un livello di felicità pari almeno a 220, e dovrete farlo salire di livello durante il giorno.

: il vostro Eevee deve avere un livello di felicità pari almeno a 220, e dovrete farlo salire di livello durante il giorno. Come far evolvere Eevee in Umbreon : il vostro Eevee deve avere un livello di felicità pari almeno a 220, e dovrete farlo salire di livello durante la notte.

: il vostro Eevee deve avere un livello di felicità pari almeno a 220, e dovrete farlo salire di livello durante la notte. Come far evolvere Eevee in Sylveon: assicuratevi che il vostro Eevee abbia due cuori e conosca una mossa di tipo folletto, e fatelo salire di livello durante il giorno.

A che punto siete con il completamento del Pokedex di Pokemon Spada e Scudo? Seguendo questa guida, sarete in grado di ottenere Eevee e tutte le sue evoluzioni. Parlando invece delle creature più rare e potenti del gioco, siete riusciti a ottenere tutti i Pokemon Leggendari di Spada e Scudo? E i Pokemon Fossile di Galar? Fatecelo sapere nei commenti.