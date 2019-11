Pokémon Spada e Scudo: i fan giapponesi accusano Masuda di essere 'senza cuore'

Mentre ci avviciniamo al lancio dei nuovi Pokémon Spada e Scudo, la community giapponese ha attaccato il producer del gioco, Januchi Masuda, colpevole secondo i fan di essere "senza cuore" a causa della risposta data ad un utente su Twitter.

@Hathuurui, l'utente in questione, ha infatti pubblicato su Twitter una foto in cui tiene tra le mani Beyleef con tanto di unghie dipinte a tema, ovviamente con tag di Masuda al seguito, per comunicare la sua emozione in vista dell'uscita di Pokémon Spada e Scudo. Il producer ha risposto con un semplice "grazie" e tanto è bastato per scatenare l'ira dei fan che lo hanno accusato di essere senza cuore e insensibile per non aver comunicato alla ragazza che Bayleef è proprio uno dei Pokémon che non compariranno nella nuova avventura. Le proteste dei fan storici, insomma, sembrano proseguire e il tanto discusso taglio del Pokédex rimane al centro degli scontenti. La notizia, tra l'altro, segue all'annullamento di uno degli eventi di lancio programmati in giappone.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo usciranno il 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Nel frattempo, potete trovare il provato di Pokémon Spada e Scudo sulle pagine di Everyeye.