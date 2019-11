Pokémon Spada e Scudo: i fan si schierano a supporto di Game Freak sui social

I ragazzi di Game Freak non se la stanno passando molto bene ultimamente: le numerose critiche mosse dai giocatori nei confronti di Pokémon Spada e Scudo ancor prima del loro lancio sul mercato, perlopiù dovute alla limitatezza del Pokédex di Galar, ha fatto precipitare a terra il morale degli sviluppatori.

Come se non bastasse, l'annullamento dell'evento di lancio in Giappone ha dato ad alcuni il pretesto per muovere ulteriori attacchi nei confronti del team. Parte della community, in ogni caso, crede che adesso il limite sia stato ampiamente oltrepassato, e ha così deciso di schierarsi al fianco di Game Freak mostrando ai creatori di una delle serie videoludiche più importanti in assoluto tutto il proprio apprezzamento.

Grazie all'hashtag ThankYouGameFreak, gli sviluppatori stanno ricevendo via Twitter numerosi messaggi di ringraziamento per tutto ciò che hanno creato nelle negli ultimi 25 anni. Joe Merrick, webmaster di Serebii.net (importante punto di riferimento per la comunità Pokémon) ha scritto: "Avete creato un franchise che decine di milioni di persone amano e giocano ogni giorno. Un franchise che amo e al quale ho dedicato gran parte della mia vita. Vi apprezziamo. Ci sono persone che hanno trovato amici, partner, che hanno avuto persino dei figli, grazie all'amore per questa serie".

Il content creator GameBoyLuke ha invece scritto: "Questo franchise è stato parte della mia intera vita, senza esagerazioni. Amo questo gioco, amo il mio lavoro e ho amato ogni singolo minuto che ho dedicato ai Pokémon". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Aero: "Grazie Game Freak per i miei ricordi d'infanzia più cari. Quando mi sono trasferita nel nuovo quartiere non avevo amici, ma grazie al mio DS e a Pokémon Platino ho trovato un modo per parlare con gli altri e sono riuscita a costruire delle amicizie importanti che durano ancora oggi, una cosa che non dimenticherò mai".

E voi, cosa ne pensate? Scriverete un messaggio di ringraziamento a GameFreak? Pokémon Spada e Scudo verranno lanciati in esclusiva su Nintendo Switch il 15 novembre. Recentemente il team ha parlato della rimozione dell'oggetto Condividi Esperienza e del futuro della serie Pokémon.