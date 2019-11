Pokémon Spada e Scudo: il fenomeno del 'review bombing' colpisce anche l'esclusiva Switch

Non smettono le polemiche dei fan su Pokémon Spada e Scudo, titolo disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch e già vittima del fastidioso "review bombing" su alcuni portali che raccolgono voti di utenza e critica internazionale.

Nel caso non lo sapeste, il review bombing consiste in una vera e propria ondata di recensioni negative scritte da parte degli utenti e pubblicate su uno dei numerosi aggregatori di voti o su client come Steam. Vi basterà infatti dare una rapida occhiata alla pagina ufficiale del gioco su Metacritic per scoprire che l'User Score, ovvero la media dei voti assegnati dai giocatori, è di soli 3.6 a causa dell'ondata di 0 e 1 che gli sono stati ingiustamente dati da utenti non proprio entusiasti di alcune carenze presenti nel gioco Game Freak.

In attesa di scoprire se i pareri dell'utenza subiranno un cambiamento dopo che saranno sempre più numerosi i giocatori in possesso del gioco

