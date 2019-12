Pokémon Spada e Scudo festeggiano l'inizio di dicembre: nevica su tutte le Terre Selvagge!

Si avvicina il periodo natalizio e l'inizio del mese di dicembre ha spinto il team di Game Freak ad organizzare una piccola sorpresa per tutti i giocatori attualmente in viaggio nella Regione di Galar.

I giocatori alle prese con Pokémon Spada e Pokémon Scudo potranno infatti notare un'interessante modifica nell'area delle Terre Selvagge. Per festeggiare l'avvicinarsi dell'inverno, tutta la macroregione di Galar è infatti interessata da un'incessante nevicata! Quest'ultima si protrarrà per l'intera giornata di domenica 1 dicembre, andando a sostituire il tradizionale tempo atmosferico variabile delle Terre Selvagge.

Di conseguenza, per un periodo di tempo limitato, gli aspiranti Maestri di Pokémon possono ora dedicarsi con maggiore facilità alla ricerca di alcune particolari creature di casa Game Freak. Ad esempio, sarà possibile imbattersi in Mr. Mime, Snorunt o Abomasnow. In alcune aree delle Terre Selvagge potrebbero inoltre essere avvistati esemplari di Glaceon o Avalugg di livello particolarmente elevato. Vi siete già avventurati attraverso le distese innevate delle Terre Selvagge?

Cogliamo l'occasione per ricordare ad Allenatori ed Allenatrici che è in dirittura di arrivo un'ulteriore novità per Pokémon Spada e Pokémon Scudo. A partire dal 4 dicembre, la versione Gigamax di Snorlax sarà infatti disponibile in-game. Molto presto, prenderà inoltre il via la stagione competitiva 2020 di Pokémon.