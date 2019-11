Pokemon Spada e Scudo: tutte le forme e le evoluzioni di Galar

Come visto negli ultimi capitoli della serie, anche in Pokemon Spada e Scudo sono state introdotte nuove varianti regionali per alcune creature delle passate generazioni. Stiamo parlando delle nuove forme e delle nuove evoluzioni di Galar: di seguito ve le mostriamo tutte.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già mostrato il Pokedex completo di Pokemon Spada e Scudo, con tutte le 400 creature presenti nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch. Di seguito, invece, ci concentreremo su tutte le forme e le evoluzioni di Galar introdotte in Spada e Scudo.

Tutte le forme di Galar presenti in Pokemon Spada e Scudo

Queste varianti sono esclusive della regione di Galar, e propongono un nuovo aspetto e un nuovo set di mosse per ciascuno Pokemon:

Meowth

Tipo: Acciaio

Mosse: Raccolta, Unghiedure, Agitazione

Ponyta

Tipo: Psico

Mosse: Fugafacile, Pastelvelo, Presagio

Rapidash

Tipo: Psico/Folletto

Mosse: Fugafacile, Pastelvelo, Presagio

Farfecth'd

Tipo: Lotta

Mosse: Cuordeciso, Nervisaldi

Weezing

Tipo: Veleno/Folletto

Mosse: Reagente, Nebbiogenesi

Mr. Mime

Tipo: Ghiaccio/Psico

Mosse: Spiritovivo, Annullabarriere, Corpogelo

Corsola

Tipo: Spettro

Mosse: Sottilguscio, Corpofunesto

Zigzagoon

Tipo: Buio/Normale

Mosse: Raccolta, Voracità, Piedisvelti

Linoone

Tipo: Buio/Normale

Mosse: Raccolta, Voracità, Piedisvelti

Darumaka

Tipo: Ghiaccio

Mosse: Tuttafretta, Forza Interiore

Darmanitan

Tipo: Ghiaccio/Ghiaccio-Fuoco

Mosse: Vigorilla, Stato Zen

Yamask

Tipo: Terra/Spettro

Mosse: Anima Errante

Stunfisk

Tipo: Terra/Acciaio

Mosse: Mimetismo

Tutte le evoluzioni di Galar presenti in Pokemon Spada e Scudo

In Pokemon Spada e Scudo sono state introdotte anche le seguenti evoluzioni inedite per alcuni Pokemon delle passate generazioni:

Obstagoon

Evolve da: Linoone di Galar dal livello 35

Tipo: Buio/Normale

Mosse: Temerarietà, Dentistretti, Agonismo

Perrserker

Evolve da: Meowth di Galar dal livello 28

Tipo: Acciaio

Mosse: Lottascudo, Unghiedure, Spiritoferreo

Cursola

Evolve da: Corsola di Galar a partire dal livello 38

Tipo: Spettro

Mosse: Sottilguscio, Ultimotocco

Sirfetch'd

Evolve da: consultate la nostra guida su come far evolvere Farfecth'd in Sirfetch'd

Tipo: Lotta

Mosse: Cuordeciso, Nervisaldi

Mr. Rime

Evolve da: Mr. Mime di Galar a partire dal livello 42

Tipo: Ghiaccio/Psico

Mosse: Intricopiedi, Annullabarriere, Corpogelo

Runerigus

Evolve da: Yamask di Galar

Tipo: Terra/Spettro

Mosse: Anima Errante

Nel video riportato in cima potete dare uno sguardo ravvicinato a tutte le forme e alle evoluzioni di Galar introdotte in Pokemon Spada e Scudo. Siete riusciti a incontrarle tutte? Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come catturare i Pokemon Shiny in Spada e Scudo.

Parlando invece delle creature di prime generazione, non dimenticate di consultare la nostra mini-guida che vi spiega dove trovare Charmander e farlo evolvere in Charizard.