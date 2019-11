Pokemon Spada e Scudo Fossili: come ottenere Dracovish, Dracozolt, Arctovis e Arctozolt

Come visto nei precedenti capitoli della serie, anche in Pokemon Spada e Scudo è possibile imbattersi nei Fossili del passato. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarli e come combinarli per ottenere i Pokemon Fossile Dracovish, Dracozolt, Arctovis e Arctozolt.

Quanti Fossili sono presenti in Pokemon Spada e Scudo? Dove trovarli e come combinarli per ottenere tutti i Pokemon Fossile? Di seguito risponderemo a queste domande.

Quanti Fossili sono presenti in Pokemon Spada e Scudo

I Fossili sono in tutto quattro: l'Ornitofossile e il Plesiofossile, esclusivi di Pokemon Spada, e il Dracofossile e l'Ittiofossile, esclusivi di Pokemon Scudo. Se state giocando con una delle due versioni del gioco, dunque, sarete in grado di trovare solo i due Fossili presenti in esso, e non gli altri due.

Restando in tema, ricordiamo che sulle nostre pagine abbiamo elencato tutti i Pokemon esclusivi di Spada e Scudo.

Dove trovare i Fossili in Pokemon Spada e Scudo

Per prima cosa raggiungete l'esperta di Fossili Cara Liss, lungo il Percorso 6 (si tratta del personaggio raffigurato nell'immagine in calce). Accanto a lei troverete un Fossile poggiato per terra: raccoglietelo per aggiungerlo al vostro inventario. Dopodiché proseguite verso il Centro Pokemon a nord-ovest del Percorso 6, e parlate con l'uomo in carne per ottenere un altro Fossile. Adesso potete tornare da Cara Liss per ottenere il vostro primo Pokemon Fossile.

Se avete bisogno di altri Fossili, potrete ottenerli dai due minatori che si trovano nella parte più bassa delle Zone Selvagge. Pagando loro una somma di 500 monete, il duo sarà lieto di ricompensarvi con gli oggetti trovati durante gli scavi. Tra questi ci sarà uno dei due Fossili presenti nella vostra versione di Pokemon Spada e Scudo.

Come combinare i Fossili per ottenere Dracovish, Dracozolt, Arctovis e Arctozolt

I Fossili possono essere combinati in quattro modi, al fine di ottenere Dracovish, Dracozolt, Arctovis e Arctozolt:

Dracofossile + Ittiofossile = Dracovish

Dracofossile + Plesiofossile = Dracozolt

Ornitofossile + Ittiofossile = Arctovish

Ornitofossile + Plesiofossile = Arctozolt

Per combinare i Fossili vi basta rivolgervi a Cara Liss. Se giocate a Pokemon Spada, potrete ottenere da subito Arctozolt combinando Ornitofossile e Plesiofossile. Se giocate a Pokemon Scudo, invece, potrete ottenere da subito Dracovish combinando Dracofossile e Ittiofossile.

Cosa bisogna fare per ottenere gli altri tre Pokemon Fossile? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come ottenere tutti i Fossili in Pokemon Spada e Scudo

Dopo aver usato i primi due Fossili per creare il vostro primo Pokemon Fossile, potete continuare a procurarvi i Fossili della vostra versione del gioco rivolgendovi ai due minatori. Cosa bisogna fare, invece, per procurarsi i due Fossili assenti nella vostra versione del gioco? L'unica soluzione è riceverli tramite scambio con gli altri allenatori.

Se giocate a Pokemon Spada, dunque, avrete bisogno che un giocatore di Pokemon Scudo assegni Dracofossile e Ittiofossile ai suoi Pokemon, per poi scambiarli con voi. Viceversa, se giocate a Pokemon Scudo dovrete ricevere Ornitofossile e Plesiofossile sempre tramite scambio.

A proposito di scambi, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere tutti gli Starter di Pokemon Spada e Scudo.