Pokémon Spada e Scudo avranno una funzione di autosalvataggio

A poco più di due mesi dal lancio, Pokémon Spada e Scudo son tornati a mostrarsi in occasione del più recente Nintendo Direct, durante il quale sono state ti nuovi mostriciattoli e dettagli su Alcremie e sulla meccanica meccanica del Pokécampeggio.

A quanto pare, nel trailer mostrato per l'occasione si cela anche un'informazione nascosta, che è stata notata solamente dai fan più attenti. Come potete vedere nel video in cima a questa notizia, esattamente dopo 45 secondi dall'inizio appare per un brevissimo istante la voce "Now saving..." in alto a destra. Per vostra comodità abbiamo anche allegato un screenshot esemplificativo in basso. Sembrerebbe, quindi, che in Pokémon Spada e Scudo sia presente l'auto-salvataggio, una vera e propria novità per la serie sviluppata da Game Freak.

Questa funzionalità ha letteralmente diviso la comunità. Da un lato c'è chi l'attendeva da tempo immemore: in fondo, l'auto-salvataggio è ormai presente nella stragrande maggioranza dei giochi ed è estremamente comodo. D'altro canto, c'è già chi rimpiange il vecchio metodo, che permetteva di salvare prima di battaglie importanti oppure di effettuare il resetting durante la ricerca di Pokémon Shiny, una pratica effettuata da molti giocatori. Voi cosa ne pensate? C'è da dire, in ogni caso, che al momento non sappiamo se l'auto-salvataggio sarà opzionale o meno, visto che Game Freak non ne ha ancora parlato in maniera ufficiale. Pokémon Spada e Scudo, ricordiamo, verranno pubblicati esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre.