Oltre Pokemon Spada e Scudo: in futuro combattimenti in tempo reale? Ne parla Game Freak

Junichi Masuda e Shigeru Ohmori, producer e director di Pokemon Spada e Pokemon Scudo, hanno concesso una corposa intervista al brittanico Metro, nel corso della quale sono state affrontate diverse tematiche.

Dopo aver confermato come il team di Game Freak preferisca introdurre novità nella serie Pokemon in maniera graduale, i due membri della software hanno approfondito il percorso produttivo che ha portato alla definizione di quali caratteristiche sarebbero state incluse o meno nei due nuovi giochi per Nintendo Switch. Sollecitati dall'autore dell'intervista, i due hanno in particolare discusso l'eventualità di offrire un gioco completamente open-world, con un approccio simile a Skyrim, o di trasformare il sistema di combattimenti a turni in uno basato su lotte in tempo reale.



Proprio in merito a quest'ultimo punto, la risposta offerta dai due membri di Game Freak è stata particolarmente interessante. Ohmori ha infatti affermato: "[...] Tutto ritorna semplicemente a ciò che pensiamo che i fan di Pokemon siano veramente ansiosi di provare e, per esempio, combattimenti in tempo reale - ci abbiamo pensato precedentemente, ma continuiamo a tornare, almeno per questi giochi, al sistema di combattimento basato sui turni, che è ciò che i fan di Pokemon apprezzano di più".

Questa conclusione ha stuzzicato la curiosità dell'intervistatore, che ha domandato se le parole utilizzate da Ohmori potessero implicare un desiderio di provare la meccanica in uno spin-off. La replica di Masuda è stata piuttosto concisa: "Abbiamo molte idee, ma nulla da commentare in questo esatto momento [risate]".



In chiusura, vi segnaliamo che nel corso dell'intervista, Masuda e Ohmori hanno inoltre brevemente affrontato il team di un potenziale Pokemon Snap 2.