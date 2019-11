Pokemon Spada e Scudo: Galar L'Esordio, annunciata la prima Gara Online

E' stata annunciata nelle scorse ore la primissima Gara Online di Pokemon Spada e Scudo, intitolata Galar L'Esordio e in programma nel mese di dicembre, con iscrizioni aperte dal 15 novembre, giorno di lancio dei due nuovi giochi Pokemon.

Gara Online Galar L'Esordio

Iscrizioni: dalle 01:00 di venerdì 15 novembre alle 00:59 di giovedì 5 dicembre

Durata della competizione: dalle 01:00 di venerdì 6 dicembre alle 00:59 di domenica 8 dicembre

Tipo di lotta: Lotta in Singolo

Pokémon ammessi ai tornei: Pokémon ottenuti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo

Zacian, Zamazenta, Mew (ottenibile con PokéBall Plus) e altri Pokémon speciali non saranno ammessi alla competizione. La squadra dovrà essere composta da un minimo di tre ad un massimo di sei mostri, tutti i Pokemon in gara otterranno il livello 50 per la durata di ogni battaglia.

I vincitori saranno annunciati nel corso del mese di dicembre, ricordiamo che per prendere parte alla Gara Online sarà necessario avere un abbonamento Nintendo Switch Online attivo mentre l'iscrizione a Pokemon Global Link non è richiesta.

Pokemon Spada e Scudo saranno disponibili in contemporanea mondiale dal 15 novembre su Nintendo Switch e Switch Lite.