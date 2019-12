Pokémon Spada e Scudo su Game Boy Color? Ci pensa il Demake fan-made!

Dopo la versione 8-bit di Death Stranding, un'altra grande produzione esordita nel novembre di quest'anno diventa protagonista di un Demake realizzato dai fan: Pokémon Spada/Pokémon Scudo.

Il team di Nintendo Wire si è infatti divertito ad immaginare il possibile aspetto che il nuovo capitolo della saga Game Freak avrebbe potuto avere ai tempi del Game Boy Color. L'esclusiva Nintendo Switch ha dunque compiuto un lungo viaggio a ritroso nella storia videoludica, pronto ad approdare sull'iconica console portatile della Casa di Kyoto grazie ad un video fan-made.



Direttamente in apertura a questa news potete dunque ammirare il risultato, con Pokémon Spada e Scudo che si trasformano completamente, acquisendo un'estetica molto simile a quella sfoggiata a suo tempo da Pokémon Oro e Pokémon Argento, la seconda coppia di titoli della celebre saga. In particolare, il filmato propone una versione "vintage" delle Terre Selvagge, speciale area della Regione di Galar nella quale è possibile incontrare creature particolarmente potenti o dedicarsi al PokéCampeggio. Cosa ve ne pare del risultato?



I due capitoli della serie Pokémon approdati su Nintendo Switch hanno conseguito risultati commerciali positivi in occasione del lancio: Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono stati infatti i giochi più venduti in Giappone a novembre 2019, con oltre due milioni di copie vendute.