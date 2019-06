Pokemon Spada e Scudo: Game Freak discute della nuova funzione Dynamax

In occasione della presentazione ufficiale di Pokemon Spada e Pokemon Scudo, è stata per la prima volta svelata al pubblico una feature inedita per il franchise di Game Freak.

I due nuovi capitoli della celebre saga videoludica includeranno infatti al loro interno una nuova meccanica, definita Dynamax. Quest'ultima consentirà agli Allenatori di trasformare temporaneamente i propri Pokemon in una versione "gigante" di se stessi. La funzionalità potrà essere utilizzata in battaglia, rendendo così il nostro fedele compagno particolarmente potente. Inoltre, elemento interessante, a differenza di meccaniche precedenti, come ad esempio le Megaevoluzioni, il Dynamax potrà essere usato su tutti i Pokemon presenti nel gioco e non solamente su alcuni.

A sottolineare l'importanza di questo nuovo elemento di gameplay è la stessa Game Freak, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Kotaku nel corso dell'E3 2019. In particolare, Shigeru Ohmori, game director per Pokemon Spada e Scudo, ha dichiarato in merito al Dynamax: "Siamo molto consapevoli di non tradire le aspettative dei fan di lunga data. Lo vediamo come un modo tramite il quale far brillare ogni Pokemon in battaglia. [...] è il loro momento per essere al centro dell'attenzione, e noi stiamo bilanciando il sistema di combattimento attorno a quello". Un modo, dunque, per rendere ogni creatura del mondo di gioco ancora più importante all'interno dell'universo di Pokemon.

Cosa ne pensate di questa nuova feature, vi incuriosisce? Vi ricordiamo che per approfondire ogni elemento legato al gameplay dei due titoli, potete fare riferimento al nostro provato di Pokemon Spada e Scudo e dare uno sguardo alla ricca sessione di gameplay di Pokemon Spada e Scudo mostrata al pubblico durante l'E3 2019.