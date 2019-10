Oltre Pokémon Spada e Scudo: Game Freak non ha piani per nuovi Pokémon Let's Go

Mentre si avvicina rapidamente il momento dell'esordio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, il team di Game Freak risponde ad un'interessante domanda sul futuro della serie.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Eurogamer.net, il director Shigeru Ohmori ed il producer Junichi Masuda hanno avuto modo di condividere il proprio punto di vista su diverse tematiche. Tra queste ultime, figura anche la possibile pubblicazione di nuovi giochi Pokémon dalla struttura e dalla caratteristiche simili a quanto visto in Pokémon Let's Go, Pikachu! e Pokémon Let's Go, Eevee!. In particolare, sollecitati dall'intervistatore, i due hanno commentato la possibilità di affiancare una "serie Let's Go" a quella principale, generando nuovi remake ispirati a precedenti avventure Pokémon.

Ebbene, almeno attualmente, non sembra che la software house abbia intenzione di intraprendere questa strada. "Dunque, al momento non ci sono piani particolari, - ha esordito Junichi Masuda - ma se i fan lo desiderano allora facciano assolutamente arrivare quelle voci sino a Pokémon Company e Nintendo e si accertino che le udiamo! [Risate] Vogliamo sentire questi commenti!". A febbraio, Pokémon Let's Go, Pikachu! e Pokémon Let's Go, Eevee! contavano dieci milioni di copie distribuite. Cosa ne pensate, vi piacerebbe poter vedere arrivare su Nintendo Switch dei Pokémon Let's Go ambientati in altre precedenti regioni della serie?



Pokémon Spada e Pokémon Scudo arriveranno sulla console il prossimo 25 novembre. Recentemente, Game Freak ha discusso del passaggio della serie da 3DS a Nintendo Switch.