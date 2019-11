Pokémon Spada e Scudo: Game Freak sulla rimozione dell'item Condividi Esperienza

Abbiamo perso il conto delle novità che verranno introdotte da Pokémon Spada e Scudo. Dalle meccaniche Dynamax e Gigamax alla la funzione di auto-salvataggio, passando a nuovi strumenti e funzionalità dell'allenamento.... ma non è finita qui! La nuova coppia di giochi farà anche a meno di un oggetto storico della serie, ovvero Condividi Esperienza.

Nelle precedenti generazioni, grazie a questo oggetto anche i Pokémon che non avevano partecipato alla battaglia ricevevano parte dell'esperienza. Scegliendo di non equipaggiarlo, quindi, i giocatori potevano decidere di non usufruire della condivisione e concentrarsi sulla crescita di mostriciattoli specifici. Ebbene, in Pokémon Spada e Scudo l'oggetto Condiv. Esp. non è presente e tutti i Pokémon del party ricevono lo stesso ammontare dell'esperienza. I giocatori sono inoltre rimasti sorpresi dal fatto che la meccanica non può neppure essere disattivata dal menu.

Come spiegato dal director Shigeru Ohmori, la decisione di rimuoverlo è stata presa per snellire l'intero sistema, visto che è possibile ottenere lo stesso effetto - allenare uno specifico Pokémon - senza la necessità di un oggetto specifico. "Coloro che vorrebbero vedere questa meccanica disattivata, desiderano allenare un unico Pokémon specifico. Abbiamo pensato: c'è un modo per ottenere lo stesso effetto? C'è, basta mettere il resto della squadra di Pokémon nel PC".

Cosa ne pensate? Preferite il vecchio sistema o il nuovo? Pokémon Spada e Scudo, ricordiamo, verranno pubblicati il 15 novembre esclusivamente su Nintendo Switch. Tra le nostre pagine trovate un guida sui Pokémon e i Capipalestra esclusivi delle due versioni.