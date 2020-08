Pokémon Spada e Scudo: Gastrodon competitivo gratis solo per il weekend!

In occasione della Pokémon Players Cup, i cui ultimi incontri verranno trasmessi a partire dalle ore 20:00 di questa sera, Nintendo e Game Freak hanno ben pensato di fare un regalo a tutti i giocatori di Pokémon Spada e Scudo, ossia un Gastrodon (Mare Est) già perfettamente pronto per affrontare il competitivo!

Riscattarlo è semplicissimo. Tutto ciò che dovete fare è avviare la vostra copia di Pokémon Spada o Pokémon Scudo, selezionare prima la voce "Dono Segreto" nel menu del gioco e poi "Ricevi Dono Segreto". A quel punto, dovrete optare per l'opzione "Tramite codice seriale/password” e inserire il codice "PJCS2019CHAMP".

Il Gastrodon (tipo Acqua/Terra) che vi verrà consegnato è la variante Mare Est, già pronto per la modalità competitiva con i punti IV al massimo in Difesa, Punti Salute, Attacco Speciale e Difesa Speciale, e a zero in Velocità. Possiede l'abilità Acquascolo, lo strumento Abilcintura e le mosse Surf, Protezione, Geoforza e Geloraggio. Come il codice lascia chiaramente intendere, la creatura è basata su quella utilizzata dal campione della Players Cup del 2019. Vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile, poiché c'è tempo fino a domani 23 agosto, quando si svolgerà la seconda e ultima tornata degli incontri dei campionati giapponesi di Pokémon 2020.

Ne approfittiamo per segnalarvi che in diversi momenti dello streaming delle finali della Players Cup (dalle 20:00 di questa sera) è prevista la distribuzione di un ulteriore codice, in questo caso per un Porygon2 pronto a lottare con strategie basate su Distortozona. Tenete gli occhi aperti!