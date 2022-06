Pokémon Spada e Scudo: come riscattare un Gastrodon di livello 50 gratis

Sebbene ci sia grande attesa nei confronti di Pokémon Scarlatto e Violetto, nuova accoppiata di videogiochi in uscita nel mese di novembre, Pokémon Spada e Scudo hanno ancora tanto da dire: per questo motivo, The Pokémon Company ha ben pensato di fare un nuovo regalo a tutti gli Allenatori che ancora bazzinacno nella regione di Galar.

Per celebrare i Campionati Internazionali Nordamericani, che si stanno svolgendo dal 24 giugno al Greater Columbus Convention Center a Columbus, in Ohio, The Pokémon Company ha avviato la distribuzione gratuita di un Gastrodon Mare Est per Pokémon Spada e Scudo. Si tratta della stessa creatura di tipo Acqua/Terra impiegata dal vincitore dei Campionati Internazionali Europei Eric Rios. Questa la sua configurazione:

Gastrodon Mare Est di Eric Rios

Livello: 50

Natura: Vivace

Abilità: Acquascolo

Oggetto equipaggiato: Avanzi

Mosse: Geoforza, Geloraggio, Sbadiglio e Protezione

Il codice per riscattarlo, apparso durante la trasmissione dei Campionati Internazionali Nordamericani, è ER1CSGASTR0D0N. Per utilizzarlo, dovete semplicemente aprire il menu principale e selezionare nell'ordine "Dono Segreto", "Ricevi un Dono Segreto", "Tramite codice seriale/password", e infine inserire il codice riportato poco sopra. Avete tempo fino a domani 27 giugno per riscattarlo, non lasciatevelo sfuggire!

Durante la finale Campionati Internazionali Europei, Eric Rios ha efficacemente utilizzato l'abilità Acquascolo del suo Gastrodon Mare Est per fermare il potente Kyogre controllato dal suo avversario. Sbadiglio si è inoltre rivelato molto efficace contro la forma Dynamax. Fatene buon uso anche voi!