Pokemon Spada e Scudo: Gigamax, nuovi strumenti e annunciata la prima Gara Online

The Pokémon Company e Nintendo hanno annunciato che ci sarà un periodo di tempo specifico durante il quale gli Allenatori avranno più possibilità di incontrare alcuni Pokémon Gigamax in Pokémon Spada e Scudo. È stata annunciata anche la prima Gara Online, Galar L'Esordio, insieme a nuovi strumenti e funzioni.

Maggiori probabilità di incontrare dei Pokémon Gigamax

Nei Raid Dynamax quattro Allenatori possono unirsi per affrontare un Pokémon Dynamax selvatico. In rarissimi casi, però, può apparire un Pokémon Gigamax al posto di un Pokémon Dynamax. Solo alcuni rari esemplari di determinate specie di Pokémon possono gigamaxizzarsi. Da venerdì 15 novembre 2019 fino all'inizio di gennaio 2020, i giocatori vedranno aumentare le loro probabilità di incontrare Butterfree Gigamax in un Raid Dynamax! Il fenomeno Gigamax cambia le dimensioni, la forza e l'aspetto dei Pokémon, e gli permette di usare una mossa Gigamax. Per partecipare ai Raid Dynamax, sarà necessario disporre di una connessione a Internet.



Nuovi strumenti e funzioni per allenare i Pokémon

Pokémon Spada e Pokémon Scudo introdurranno nuovi strumenti pensati per aiutare gli Allenatori a potenziare i loro Pokémon. Ciascun Pokémon ha una sua natura, la quale influenza la velocità con cui aumentano le sue statistiche. Se dai della menta a un Pokémon, sembra che alcuni dei suoi valori di crescita subiscano dei cambiamenti. Questo strumento ha infatti il potere di far aumentare più velocemente determinate statistiche dei Pokémon. Tuttavia, la menta non modifica la natura del Pokémon.



Integratori speciali: le bibite nutrienti, come ad esempio Ferro e Proteine, aumentano i punti base dei Pokémon e, di conseguenza, le loro statistiche. Se due Pokémon sono della stessa specie ma uno ha più punti base dell'altro, quello con più punti base diventerà più forte. Fino ad ora c'è sempre stato un numero massimo di integratori da dare a un Pokémon. In Pokémon Spada e Pokémon Scudo, invece, gli Allenatori potranno aumentare al massimo i punti base di un Pokémon usando soltanto degli integratori!

Di solito, i Pokémon acquisiscono Punti Esperienza tramite la lotta. Usando le Caramelle Esperienza, gli Allenatori potranno far aumentare direttamente i Punti Esperienza dei loro Pokémon! Le Caramelle Esperienza possono essere ottenute nei Raid Dynamax.



Può capitare che un Pokémon nato da un Uovo conosca delle mosse insolite, dette mosse Uovo. Si tratta di mosse che il Pokémon in genere non è in grado di imparare nei modi tradizionali, ovvero salendo di livello o usando MT. In Pokémon Spada e Pokémon Scudo, se due Pokémon della stessa specie vengono affidati all'Ostello Pokémon e uno di loro conosce delle mosse Uovo, potrà passarle all'altro. Un Pokémon può imparare una mossa Uovo in questo modo solo se conosce al massimo tre mosse.



Introdotte nuove funzioni: cambiamenti nei Box Pokémon, salvataggio automatico e soprannomi per i Pokémon ottenuti tramite scambio. In Pokémon Spada e Pokémon Scudo ci saranno molte funzioni pensate per rendere l'avventura dei giocatori ancora più piacevole e pratica.



Gli Allenatori potranno depositare nei Box i Pokémon che non fanno parte della loro squadra. In questi giochi, si potrà accedere ai Box Pokémon non solo in varie città e strutture, ma anche mentre si è in cammino e perfino quando si stanno esplorando aree di erba alta. Gli Allenatori potranno sostituire i Pokémon della loro squadra ogni qualvolta lo desiderano, a meno che non si trovino in alcuni luoghi particolari (come l'area missione, da dove si accede alla Palestra Pokémon), nei quali non è possibile accedere ai Box Pokémon.



Il salvataggio metodico è sempre stato parte integrante delle avventure Pokémon, ma in Pokémon Spada e Pokémon Scudo gli Allenatori potranno godersi i vantaggi offerti dalla nuova funzione di salvataggio automatico. Questa funzione salverà automaticamente i progressi del giocatore in vari punti dell'avventura, come ad esempio all'ingresso in un edificio o in una città. La funzione viene attivata in automatico all'inizio dell'avventura, ma può essere disattivata per poter salvare i dati di gioco manualmente. Il salvataggio manuale potrà comunque essere effettuato anche quando è attivo il salvataggio automatico. Gli Allenatori potranno selezionare il metodo di salvataggio che preferiscono nel menu "Opzioni".



Se un Pokémon ricevuto tramite scambio non ha un soprannome, gli Allenatori saranno ora in grado di dargliene uno! Tuttavia, non potranno modificarlo in seguito. Potranno farlo visitando qualsiasi Centro Pokémon di Galar e parlando con il tizio dietro il bancone a sinistra. Come per i giochi precedenti, se un Pokémon ricevuto tramite scambio ha già un soprannome, questo non potrà essere cambiato.



Galar: l'esordio

La primissima Gara Online di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Galar l'esordio, si terrà a dicembre 2019 e sarà aperta ai giocatori di tutto il mondo.

Iscrizioni: dalle 01:00 di venerdì 15 novembre alle 00:59 di giovedì 5 dicembre

Durata della competizione: dalle 01:00 di venerdì 6 dicembre alle 00:59 di domenica 8 dicembre

Tipo di lotta: Lotta in Singolo

Pokémon ammessi ai tornei: Pokémon ottenuti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Zacian, Zamazenta, Mew (presente all'interno della Poké Ball Plus) e alcuni Pokémon speciali non potranno partecipare alla competizione. La Squadra Lotta dovrà essere composta da un numero di Pokémon che va da tre a sei. Tutti i Pokémon in gara verranno portati automaticamente al L. 50 per la durata di ogni sfida.



Per poter partecipare alle Gare Online, è necessaria un'iscrizione a Nintendo Switch Online (servizio a pagamento). Sarà possibile partecipare alla competizione premendo il pulsante X per aprire il menu principale e scegliendo VS, Stadio Lotta e poi Gare Online. Non è necessario registrarsi al Pokémon Global Link.