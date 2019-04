Pokemon Spada e Scudo: i giocatori decideranno il nome di una nuova mossa

Nintendo of Japan e The Pokemon Company hanno organizzato un contest (limitato per ora al solo Giappone) in collaborazione con la rivista CoroCoro, che permetterà ad un fortunato vincitore di scegliere il nome di una mossa di Pokemon Spada e Scudo.

La mossa in questione sarà di categoria Speciale, tipo Acciaio con danno 140, capace di infliggere danni elevate ma riducendo gli Hit Point dell'utilizzatore del 50%. I lettori della rivista possono inviare il nome desiderato (non oltre otto caratteri) entro il 10 maggio 2019, il fortunato vincitore vedrà il nome deciso all'interno del gioco e riceverà una copia di Pokemon Spada e Scudo, premio quest'ultimo assegnato anche a primi 20 classificati.

Al momento, ribadiamo, questa iniziativa è legata al solo mercato giapponese e non sappiamo se Nintendo la estenderà anche in Europa. Pokemon Spada e Scudo usciranno alla fine del 2019 in esclusiva su Switch, maggiori dettagli dovrebbero arrivare nel corso dell'E3 di giugno, Spada e Scudo sono stati ufficializzati nel Pokemon Direct di febbraio ed hanno sin da subito attirato l'attenzione della community. L'hype per l'ottava generazione è certamente alle stelle per quello che rappresenta il vero debutto ufficiale della serie su Nintendo Switch, escludendo lo spin-off Pokemon Let's GO uscito lo scorso novembre.