Pokémon Spada e Scudo sono i giochi dell'E3 2019 meno apprezzati su YouTube

Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto le classifiche con trailer più visti e apprezzati dell'E3 2019 a cura di Mike Armbrust, fondatore di VizionEck. Quest'oggi vi proponiamo un'analisi simile, volta tuttavia all'identificazione dei filmati dell'E3 2019 meno graditi su YouTube. Il "vincitore", probabilmente, vi sorprenderà.

Da un'analisi sui video dell'E3 2019 apparsi su YouTube in questi giorni, è emerso che i meno apprezzati sono quelli di Pokémon Spada Scudo. I filmati inerenti alla coppia di titoli sono riusciti a racimolare 0,049 dislike per ogni visualizzazione, distanziando di molto altri due giochi non particolarmente graditi come Battletoads con 0,027 dislike/visualizzazione e Shenmue 3 con 0,024 dislike/visualizzazione. Per quest'analisi Armbrust ha conteggiato i dati di tutti i filmati caricati su YouTube, ma per rendersi conto della situazione basta guardare il video gameplay di Pokémon Spada e Scudo caricato sul canale ufficiale di Nintendo, che ha racimolato 1.095.086 visualizzazioni, 55.629 dislike e solamente 17.728 like. In sostanza, un rapporto dislike/visualizzazioni pari a 0,050, in linea con l'analisi complessiva di Armbrust.

I giocatori, appare evidente, non hanno del tutto apprezzato ciò che hanno visto durante il Nintendo Direct E3 2019. La casa di Kyoto dovrà sicuramente lavorare sulla comunicazione in questi mesi che ci separano dall'uscita di Pokémon Spada e Scudo, fissata per il prossimo 15 novembre. In calce, in tanto, trovate la classifica con i giochi meno graditi dell'E3 2019 (l'autore, a dire il vero, ha rincarato la dose parlando di giochi più odiati).