Pokemon Spada e Scudo: gioco rimborsato su richiesta di un fan deluso dai tagli

Stando a una segnalazione proveniente dagli Stati Uniti, i rappresentanti di Nintendo avrebbero deciso di accettare la richiesta di rimborso della versione digitale di Pokemon Spada e Scudo prenotata su eShop da parte degli utenti di Nintendo Switch delusi dai tagli.

La richiesta di rimborso dell'importo speso per effettuare la prenotazione del prossimo kolossal di Game Freak per Nintendo Switch, infatti, sarebbe stata ottemperata dalla casa di Kyoto dopo aver accettato, come motivazione addotta da un utente della community di Reddit, il taglio dei Pokemon presenti nella Regione di Galar di Pokemon Spada e Scudo.

Nel momento in cui scriviamo, l'iniziativa sembrerebbe riguardare solo il pubblico statunitense in ragione della mancanza di segnalazioni di rimborsi accettati da Nintendo per i preordini effettuati sugli store europei dell'eShop di Switch.

Se confermata, la scelta compiuta dall'azienda nipponica dovrebbe contribuire a stemperare i toni della polemica generata dall'annuncio, da parte di Game Freak, del taglio delle creature da acquisire nel proprio Pokedex e della volontà di non sviluppare alcun DLC per le creature mancanti.

In attesa di ricevere un definitivo chiarimento da parte di Nintendo, degli sviluppatori giapponesi o direttamente dai vertici di The Pokémon Company, vi ricordiamo che Pokemon Spada e Scudo arriverà su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. Su queste pagine trovate la nostra prova con un'ora di gameplay e un approfondimento sull'evoluzione del GDR di Game Freak.